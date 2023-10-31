Вибухи в Україні та подробиці надання допомоги Ізраїлю: головні новини ночі 31 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 31 жовтня 2023 року:
- На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- На Миколаївщині по ворожих безпілотниках працювало ППО Читати далі –>
- Лідер меншості в Сенаті наполягає на спільній допомозі Україні та Ізраїлю Читати далі –>
- У Білому домі закликали не грати в політичні ігри через надання допомоги Ізраїлю та Україні Читати далі –>
- План Джонсона: як республіканці розійшлися з адміністрацією Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю Читати далі –>
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