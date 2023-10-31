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Вибухи в Україні та подробиці надання допомоги Ізраїлю: головні новини ночі 31 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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4054
Час на прочитання
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Вибухи в Україні та подробиці надання допомоги Ізраїлю: головні новини ночі 31 жовтня 2023 року

Повітряна тривога вночі лунала в Україні / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 31 жовтня 2023 року: 

  •  На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • На Миколаївщині по ворожих безпілотниках працювало ППО Читати далі –>
  •  Лідер меншості в Сенаті наполягає на спільній допомозі Україні та Ізраїлю Читати далі –>
  • У Білому домі закликали не грати в політичні ігри через надання допомоги Ізраїлю та Україні Читати далі –>
  • План Джонсона: як республіканці розійшлися з адміністрацією Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4054
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