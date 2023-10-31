Вибухи в Україні та подробиці надання допомоги Ізраїлю: головні новини ночі 31 жовтня 2023 року

Головні новини ночі 31 жовтня 2023 року:

На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>

На Миколаївщині по ворожих безпілотниках працювало ППО Читати далі –>

Лідер меншості в Сенаті наполягає на спільній допомозі Україні та Ізраїлю Читати далі –>

У Білому домі закликали не грати в політичні ігри через надання допомоги Ізраїлю та Україні Читати далі –>

План Джонсона: як республіканці розійшлися з адміністрацією Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю Читати далі –>

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