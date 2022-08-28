Вибухи в Україні та прохід американських кораблів через Тайванську протоку: головні новини ночі 28 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 28 серпня:
- На Харківщині після півночі очевидці чули звуки вибухів. Стверджується, що звуки вибухів лунали саме в області, а не самому місті. Пізніше йшлося про те, що вибухи пролунали й у Запоріжжі. Читати далі –>
- Вибухи прозвучали також у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні. Читати далі –>
- Генсек ООН висловився через відсутність консенсусу щодо підсумкового документа Оглядової конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) через позицію Росії. Читати далі –>
- Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що не слід піддаватися агресії російського президента Володимира Путіна. Читати далі –>
- Два кораблі ВМС США розпочали прохід через Тайванську протоку. Подібні маневри проводяться вперше з часу візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Читати далі –>
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