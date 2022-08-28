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Вибухи в Україні та прохід американських кораблів через Тайванську протоку: головні новини ночі 28 серпня

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Вибухи в Україні та прохід американських кораблів через Тайванську протоку: головні новини ночі 28 серпня

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 28 серпня: 

  • На Харківщині після півночі очевидці чули звуки вибухів. Стверджується, що звуки вибухів лунали саме в області, а не самому місті. Пізніше йшлося про те, що вибухи пролунали й у Запоріжжі. Читати далі –> 
  • Вибухи прозвучали також у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні. Читати далі –> 
  • Генсек ООН висловився через відсутність консенсусу щодо підсумкового документа Оглядової конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї  (ДНЯЗ) через позицію Росії. Читати далі –> 
  • Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що не слід піддаватися агресії російського президента Володимира Путіна. Читати далі –> 
  • Два кораблі ВМС США розпочали прохід через Тайванську протоку. Подібні маневри проводяться вперше з часу візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Читати далі –> 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
105к
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