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Вибухи в Україні та вибори президента США: головні ночі 6 листопада 2024 року

Вибухи в Україні та вибори президента США: головні ночі 6 листопада 2024 року

Вночі в Україні було гучно / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

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  • Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
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  • Штаб Трампа не допустив кількох журналістів до висвітлення вечірки після виборів - ЗМІ Читати далі –>
  • Обережний оптимізм: команда Гарріс налаштована на перемогу на виборах Читати далі –>

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