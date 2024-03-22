Вибухи в Україні: зникло світло у Запоріжжі та Хмельницькому, а в Харкові - проблеми з водопостачанням

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому тощо.

Унаслідок цього у Харкові, Запоріжжі та Хмельницькому зникло світло. Також блекаут розпочався у Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах.

Також через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

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8 ракетних ударів ворог завдав по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, пошкоджені цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюється.

Також повідомляється, що у Дніпрі - теж проблеми з електропостаннням.

Ворог продовжує атакувати Україну. Зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області - про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.