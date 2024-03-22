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Вибухи в Україні: зникло світло у Запоріжжі та Хмельницькому, а в Харкові - проблеми з водопостачанням

Вибухи в Україні: зникло світло у Запоріжжі та Хмельницькому, а в Харкові - проблеми з водопостачанням

Через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням / Фото: pixabay.com

Ворожа атаки триває.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому тощо.

Унаслідок цього у Харкові, Запоріжжі та Хмельницькому зникло світло. Також блекаут розпочався у Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах. 

Також через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

8 ракетних ударів ворог завдав по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, пошкоджені цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюється. 

Також повідомляється, що у Дніпрі - теж проблеми з електропостаннням. 

Ворог продовжує атакувати Україну. Зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області - про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС

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