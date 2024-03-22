Вибухи в Україні: зникло світло у Запоріжжі та Хмельницькому, а в Харкові - проблеми з водопостачанням

Ворожа атаки триває.
Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому тощо.
Унаслідок цього у Харкові, Запоріжжі та Хмельницькому зникло світло. Також блекаут розпочався у Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах.
Також через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.
8 ракетних ударів ворог завдав по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, пошкоджені цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюється.
Також повідомляється, що у Дніпрі - теж проблеми з електропостаннням.
Ворог продовжує атакувати Україну. Зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області - про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.