Вибухи в українських містах та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 29 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Невідомі дрони атакували електростанцію в Орловській області РФ Читати далі –>
- У Харкові та Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- На Бєлгородщині після вибуху почалися проблеми з електрикою Читати далі –>
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