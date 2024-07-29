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Вибухи в українських містах та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 29 липня 2024 року

Вибухи в українських містах та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 29 липня 2024 року

Уночі у кількох українських містах лунали вибухи / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Невідомі дрони атакували електростанцію в Орловській області РФ Читати далі –>
  • У Харкові та Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • На Бєлгородщині після вибуху почалися проблеми з електрикою Читати далі –>
  • Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
  • Над Дніпропетровською областю збили ворожу ракету: перші подробиці Читати далі –>

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