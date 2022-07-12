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Вибухи в українських містах та масштабна повітряна тривога: головні новини ночі 12 липня

Дата публікації
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12к
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи в українських містах та масштабна повітряна тривога: головні новини ночі 12 липня

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 12 липня: 

  • Стратегічні плани російського президента Володимира Путіна щодо війни в Україні були провалені, а Кремль вочевидь не зможе досягти жодних інших намічених цілей. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Читати далі –>
  • Об 04:40, 12 липня 2022, повітряна тривога оголошена у більшості областей в Україні та тривала певний час. Читати далі –>
  • Після оголошення повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи. "У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!", - написав у соціальних мережах мер міста Олександр Сєнкевич. Читати далі –>
  • У Харкові вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи. Читати далі –>
  • Ворог втратив 52 військових, гаубицю «Мста-Б», міномет, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці. Читати далі –>

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