Вибухи в українських містах та новий протест польських фермерів: головні новини ночі 18 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Ворог продовжує надокучати українцям безпілотниками: вибухи прогриміли у двох областях Читати далі –>
- Російська армія била по Україні ракетами Північної Кореї близько 50 разів - прокуратура Читати далі –>
- У Сумській області триває евакуація з прикордоння: скільки людей виїхало Читати далі –>
- Польські фермери влаштували акцію протесту на трасі, яка з'єднує Варшаву і Берлін Читати далі –>
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