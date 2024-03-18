Вибухи в українських містах та новий протест польських фермерів: головні новини ночі 18 березня 2024 року

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У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>

Ворог продовжує надокучати українцям безпілотниками: вибухи прогриміли у двох областях Читати далі –>

Російська армія била по Україні ракетами Північної Кореї близько 50 разів - прокуратура Читати далі –>

У Сумській області триває евакуація з прикордоння: скільки людей виїхало Читати далі –>

Польські фермери влаштували акцію протесту на трасі, яка з'єднує Варшаву і Берлін Читати далі –>

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