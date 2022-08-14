Вибухи в українських містах та подолання емоційного оніміння: головні новини ночі 14 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 14 серпня:
- Вночі 14 серпня 2022 голова Нікопольської РВА Євген Євшуток заявив про ствольний обстріл по місту Нікополь. «Подробиці встановлюються. Жителі населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища - перебувайте в укриттях», - йдеться у повідомленні. Читати далі –>
- В ніч проти 14 серпня у місцевих пабліках тимчасово окупованих українських міст, зокрема, Донецька та Херсона з’явилися повідомлення про вибухи. Читати далі –>
- У Миколаєві лунали вибухи. Читати далі –>
- Війна — подія, що вибиває землю з-під ніг навіть у самих емоційно стійких. Зібрали поради як подолати емоційне оніміння. Читати далі –>
- Воїни їжі: так себе та волонтерів називає шеф-кухар зі світовим ім’ям Хосе Андрес, що входить до рейтингу найвпливовіших людей журналу Time. Цього року його організація World Central Kitchen допомагає Україні під час війни – з 24-го лютого вони створили 510 точок на території країни, де годують та роздають продуктові набори. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради