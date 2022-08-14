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Вибухи в українських містах та подолання емоційного оніміння: головні новини ночі 14 серпня

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Вибухи в українських містах та подолання емоційного оніміння: головні новини ночі 14 серпня

Фото: Credits

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 14 серпня: 

  • Вночі 14 серпня 2022 голова Нікопольської РВА Євген Євшуток заявив про ствольний обстріл по місту Нікополь. «Подробиці встановлюються. Жителі населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища - перебувайте в укриттях», - йдеться у повідомленні. Читати далі –>
  • В ніч проти 14 серпня у місцевих пабліках тимчасово окупованих українських міст, зокрема, Донецька та Херсона з’явилися повідомлення про вибухи. Читати далі –>
  • У Миколаєві лунали вибухи. Читати далі –>
  • Війна — подія, що вибиває землю з-під ніг навіть у самих емоційно стійких. Зібрали поради як подолати емоційне оніміння. Читати далі –>
  • Воїни їжі: так себе та волонтерів називає шеф-кухар зі світовим ім’ям Хосе Андрес, що входить до рейтингу найвпливовіших людей журналу Time. Цього року його організація World Central Kitchen допомагає Україні під час війни – з 24-го лютого вони створили 510 точок на території країни, де годують та роздають продуктові набори. Читати далі –>

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4769
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