Вибухи в українських містах та повітряна тривога: головні новини ночі 8 січня 2023 року

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Головні новини ночі 8 січня 2023 року:
- На Різдво ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік Читати далі –>
- У Херсоні пролунали вибухи Читати далі –>
- Ворог здійснив сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці: подробиці Читати далі –>
- Ворог обстріляв Херсон запальними снарядами — соцмережі. Читати далі –>
- Кілька областей в Україні "почервоніли" через повітряну тривогу: мапа Читати далі –>
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