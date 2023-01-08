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Вибухи в українських містах та повітряна тривога: головні новини ночі 8 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
6271
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи в українських містах та повітряна тривога: головні новини ночі 8 січня 2023 року

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 8 січня 2023 року:

  • На Різдво ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік Читати далі –>
  • У Херсоні пролунали вибухи Читати далі –>
  • Ворог здійснив сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці: подробиці Читати далі –>
  • Ворог обстріляв Херсон запальними снарядами — соцмережі. Читати далі –>
  • Кілька областей в Україні "почервоніли" через повітряну тривогу: мапа Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
6271
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