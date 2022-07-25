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Вибухи в українських містах та ситуація з переселенцями: головні новини ночі 25 липня

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Вибухи в українських містах та ситуація з переселенцями: головні новини ночі 25 липня

Фото: gettyimages.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 25 липня: 

  • У Харкові в ніч проти 25 липня знову прозвучали вибухи. За попередньою інформацією, за 15 хвилин після початку повітряної тривоги пролунало понад 20 вибухів, переважно – на південному сході від Харкова. Читати далі –>
  • В ніч проти 25 липня у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога. Після її початку у Миколаєві почали лунати вибухи. Читати далі –>
  • Майже 800 тисяч переселенців потребуватимуть житла. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Читати далі –>
  • Понад 17 мільярдів гривень держава витратила на виплати внутрішнім переселенцям, але багато ВПО скаржаться, що виплат не отримали. Читати далі –>
  • Близько 8 тисяч ВПО отримали роботу завдяки програмі єРобота. Читати далі –>

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