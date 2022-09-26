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Вибухи в українських містах та втрати ворожого війська: головні новини ночі 26 вересня

Дата публікації
Перегляди
9881
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи в українських містах та втрати ворожого війська: головні новини ночі 26 вересня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 26 вересня:

  • У Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Читати далі –>
  • У Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Противник не полишає спроб облаштування нових переправ на Каховському напрямку. Читати далі –>
  • Загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною. Читати далі –>
  • Ворожа армія ослабла на 43 росіяни, три танки та штурмовик Су-25. Читати далі –>

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9881
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