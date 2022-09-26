Вибухи в українських містах та втрати ворожого війська: головні новини ночі 26 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 26 вересня:
- У Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Читати далі –>
- У Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>
- Противник не полишає спроб облаштування нових переправ на Каховському напрямку. Читати далі –>
- Загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною. Читати далі –>
- Ворожа армія ослабла на 43 росіяни, три танки та штурмовик Су-25. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради