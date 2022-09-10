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Вибухи в українських містах та жахливі цифри жертв війни серед цивільних: головні новини ночі 10 вересня

Дата публікації
Перегляди
73к
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи в українських містах та жахливі цифри жертв війни серед цивільних: головні новини ночі 10 вересня

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 10 вересня: 

  • Моніторингова місія ООН з прав людини станом після перевірки підтвердила дані щодо 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Читати далі –>
  • Жителі Харківського району повідомили про вибухи. Надходили повідомлення про вибухи у Дніпрі та Миколаєві. Читати далі –>
  • Над Дніпром збили ворожу ракету. Читати далі –>
  • Очільники зовнішньодипломатичних відомств США, Франції, ФРН і Британії провели зустріч у Брюсселі. Вони обговорили актуальні питання, пов’язані з Україною та її підтримкою в протистоянні з Росією. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден планує прибути на церемонію похорону королеви Великої Британії Єлизавети II. Читати далі –>

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
73к
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