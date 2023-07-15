Вибухи в Запоріжжі: в ОВА розповіли про атаку росіян

У ніч проти суботи, 15 липня, російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя. Окупанти атакували околиці міста.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Двічі (ворог - Ред.) атакував околицю обласного центру із застосуванням БПЛА. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, чоловіка, який дістав поранення, у стані середньої тяжкості шпиталізували до медичного закладу.

Внаслідок атаки РФ в одному з районів міста було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт. Пошкоджено також житловий фонд міста.

"Співробітники "Запоріжремсервісу" обстежують пошкодження та формують план робіт. Комунальники вже завезли матеріали та приступили до "закриття" вікон листами OSB", - йдеться у повідомленні.

Представники райадміністрації та соцпрацівники надають консультації громадянам та фіксують інформацію про наявні пошкодження.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги звуки вибухів було чути в Запоріжжі. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про наслідки атаки. Зокрема, на Запорізькому напрямку працювали сили ППО. Втім, є влучання.

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