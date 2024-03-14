Вибухівка, автомати та БРДМ: в Україні затримали торговців трофейною зброєю (фото)

Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України.

У Харківській, Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці затримали торговців зброєю та виявили їхні схрони. Серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.

Про це повідомили в четвер, 14 березня, у пресслужбі Служби безпеки України.

Харківська область

На Харківщині затримали місцевого ділка, який намагався продати криміналітету бойові засоби ураження, які він зберігав у підземному схроні. Під час огляду схованки в лісопосадці на території деокупованого Ізюмського району правоохоронці виявили:

декілька ящиків з тротилом та пластидом;

снайперську гвинтівку Драгунова;

боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу "Фагот";

понад 13 тисяч набоїв різного калібру.

Свої “трофеї” місцевий мешканець збирав на місцях колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.

Київська область

Поблизу Києва виявлено ще декілька прихованих арсеналів, які залишили окупанти, коли відходили з області.

Перша схованка була у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району. Там правоохоронці знайшли російську бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ) з великокаліберним кулеметом.

Неподалік у підземному схроні зберігалися понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.

Обидва схрони виявили двоє місцевих мешканців, які вирішили продати знайдене озброєння криміналітету.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині затримали місцевого мешканця, який намагався продати представникам кримінальних кіл ручний кулемет Калашникова.

Під час обшуку в його квартирі та мінівені знайшли:

2 автомати АК-74;

4 бойові гранати;

понад 1,3 тисячі набоїв різного калібру.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка “під прикриттям” УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні.

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