Вибухівку заховали в іграшці: у Житомирі агенти РФ збиралися підірвати поліцейських

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Житомирі "на гарячому" затримали двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на "102".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Для вчинення теракту фігуранти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої (СВП). Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша - підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

"За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета вони планували активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. До цього часу агенти РФ мали залишити орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження - задокументували всю підготовку зловмисників до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі одразу після дзвінка на "гарячу лінію" Національної поліції.

Затриманими виявилися двоє мешканців Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через Тelegram-канали з пошуку "легких" грошей.

За інструкцією росіян молодики автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що спецслужби РФ почали полювати на українських поліцейських. Ворог влаштовує терористичні атаки, зокрема у Києві, Житомирі, Дніпрі.

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