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Вибухнув у ванній кімнаті: в Одесі сталася пожежа через повербанк

Вибухнув у ванній кімнаті: в Одесі сталася пожежа через повербанк

Місце події / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Через вибухову дію повербанку було вибито вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі.

У п'ятницю вночі, 3 січня,  в місті Одеса по вулиці Комітетська виникла пожежа.

Про це повідомили у регіональному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Сталося це в одній із квартир на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку – у ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. 

За інформаццією ДСНС, постраждалих немає, а причини події зʼясовують фахівці.

Наслідки вибуху / ©
Наслідки вибуху
Наслідки вибуху / ©
Наслідки вибуху
Наслідки вибуху / ©
Наслідки вибуху

Нагадаємо, 2 січня на вулиці Івана та Юрія Лип (колишня Гайдара) в Хаджибейському районі Одеси на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа. У квартирі загорілася пральна машина.

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