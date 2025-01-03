Вибухнув у ванній кімнаті: в Одесі сталася пожежа через повербанк

Через вибухову дію повербанку було вибито вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі.

У п'ятницю вночі, 3 січня, в місті Одеса по вулиці Комітетська виникла пожежа.

Про це повідомили у регіональному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Сталося це в одній із квартир на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку – у ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

За інформаццією ДСНС, постраждалих немає, а причини події зʼясовують фахівці.

Наслідки вибуху

Наслідки вибуху

Наслідки вибуху

Нагадаємо, 2 січня на вулиці Івана та Юрія Лип (колишня Гайдара) в Хаджибейському районі Одеси на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа. У квартирі загорілася пральна машина.