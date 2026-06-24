У Криму нові вибухи: у Севастополі блекаут, горять ТЕС і військові об’єкти, «влада» зробила заяву (фото, відео)

Севастополь / © Вікіпедія

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Вночі проти 24 червня анексований Крим атакували безпілотник. У різних містах півострова лунали вибухи. Сталися масштабні пожежі на військових об’єктах російських окупантів.

Що відомо про нічний обстріл та наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Блекаут у Севастополі

Влада анексованого Севастополя заявляла, що атаку дронів нібито успішно відбили та знищили понад десять БпЛА, Втім, так званий «очільник» міста Михайло Развожаєв заявив, після нічної атаки повністю зникло світло. Він закликав берегти заряд телефонів та використовувати їх тільки для екстреного зв’язку

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«На об’єктах запроваджено особливий режим, фахівці оцінюють масштаб пошкоджень і роблять все можливе, щоб повернути світло», — написав Розвожаев.

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників вказує, що по головній електропідстанції Севастополя удосвіта було «шість-сім прильотів». Виникла пожежа, дим від якої видно на багато кілометрів.

Після серії "прильотів" Крим охопили пожежі / © Exilenova+

Після серії "прильотів" Крим охопили пожежі. / © Крымский ветер

Атака на Крим 24 червня

Крім того, «Кримський вітер» повідомляє про пожежу в Сімферополі, де було атаковано ТЕС, яка забезпечує електроенергією значну частину центрального Криму. За словами місцевих жителів, у місті від вибухів тремтіли вікна та двері у квартирах.

У Феодосії під ударом опинився об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, після чого мешканці повідомили про перебої зі світлом.

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Окрім цього, сталося займання біля села Шафранне, що розташоване на захід від військового аеродрому «Гвардійське».

Зранку сталося влучання у Бахчисараї. Внаслідок «прильоту» спалахнули склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

Дата публікації 07:31, 24.06.26 Кількість переглядів 48 Вибухи, вогонь і блекаут: нічна атака на Крим

Нагадаємо, останні атаки на нафтобази, енергосистему та пороми у Керченській протоці спровокувала паніку в анексованому Криму. Так, після відкриття мосту з півострова масовано намагаються виїхати окупанти зі своїми родинами.

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