Вибухові подарунки для окупантів від прикордонників на Бахмутському напрямку

Українські прикордонники в околицях Бахмута за допомогою дронів доставляють російським загарбникам вибухові сюрпризи прямісінько до окопів зі сміття.

Відео роботи дрона поділився на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Голик.

“Окупанти закопалися в нашу землю, замаскувалися по щілинах поміж свого сміття. Але прикордонники знаходять ворога та доставляють йому «подарунки». У цьому їм допомагає безпілотник Mavic 3. Один із тих, що відправили їм ми”, — написав волонтер.

Дрони й досі лишаються одним із найнеобхідніших інструментів в роботі для наших військових, зазначає Юрій Голик. Саме тому він разом із волонтером та спортесменом Сергієм Стаховським регулярно передають БПЛА різним бригадам та підрозділам ЗСУ, від яких отримують запити.

Одну з останніх партій Mavic 3 волонтери відправили до бійців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ ім. полковника Петра Болбочана, яка працює в Донецькій та Луганській областях, а наразі виконує бойові завдання в Бахмуті.