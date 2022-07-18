Вибуховий привіт від ЗСУ: у Новій Каховці палахкотить черговий ворожий склад з боєприпасами (відео)

В Херсонській області знову палають ворожі склади.
Цього разу ЗСУ знову поцілили по запасам окупантів у Новій Каховці.
Інформацію про це підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"З самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога. Салюти для хороших — мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", - написав Хлань.
В Мережі поширили відео детонування ворожих БК.
Нагадаємо, що снайпери Нацгвардії на Донеччині "закобзонили" ДРГ окупантів, а спецпризначенці добили ворога щільним вогнем.
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