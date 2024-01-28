Віцепрем'єр Кубраков отримав майже 22 млн грн доходів 2023 року — декларація

Минулого 2023 року віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков отримав 21 млн 971 тисяч 678 грн доходів.

Про це стало відомо з декларації, опублікованої на сайті НАЗК.

Зарплата міністра за рік склала 974 528 грн.

Окрім того, Олекесандр Кубраков отримав 1 308 900 грн банківських відсотків та 19 688 250 грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Віцепрем'єр вказав в декларації, що має 3,7 млн грн и $3,8 тисячі на банківських рахунках, а також 20,5 тисячі грн, $31,5 тисячі та 70 тисяч євро готівкою. Ще 3,4 млн грн є на банківських рахунках його дружини.

Дружина Кубракова, згідно з його декларацією, минулого року отримала лише 82 874 грн доходів.

У власності віцепрем’єр має квартиру в Києві площею 55,6 кв.м та автомобіль BMW Х4 2017 року випуску.

Разом із сім'єю він також користувався за усною домовленістю будинком площею 263,1 кв. м та земельною ділянкою площею 1000 квадратних метрів у Києві, що належать Кубраковій Людмилі Василівні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Опублікована інформація свідчить, що доходи його родини зменшилися у порівнянні з 2020 роком.

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