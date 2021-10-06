“Вичистити все це г**но”: журналісти відновили відео нападу на них працівників державного банку

“Вичистити все це г**но”: журналісти відновили відео нападу на них працівників державного банку

Голові правління “Укрексімбанку” під час інтерв'ю не сподобалося одне із питань журналіста-розслідувача і він наказав відібрати відзнятий оператором матеріал.

Голова правління державного “Укрексімбанку” Євген Мецгер під час запису з ним інтерв’ю для “Радіо Свобода” наказав охороні припинити знімання і вилучити з камер відзнятий матеріал. Банкіру не сподобалося одне із запитань журналіста Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування.

У заяві, яку з цього приводу опублікувала “Радіо Свобода”, йдеться про те, що за наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео.

Однак, редакція звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

“На відновленому відео є все відео інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та “забрати касети” і “вичистити все це г**но”. Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали”, - йдеться у коментарі “Радіо Свобода” з цього приводу.

В об’єктив камери потрапив також момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Тим часом інший співробітник банку виніс техніку з кабінету, не зауваживши, що одна з камер водночас продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку на інший поверх, заходить у кабінет, говорить про те, що треба видалити відео. На цьому запис зупиняється.

З приводу інциденту висловили своє обурення дипломатичні представництва США та Великої Британії. У своїй заяві, яку публікує "Європейська правда", американське посольство висловило стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів.

“Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій”, - зауважили в посольстві США.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розділила стурбованість американських колег і додала: "Будь-які напади на медіа неприпустимі. Рада чути, що поліція розпочала розслідування".

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Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Тим часом в “Укрексімбанку” вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є "банківською таємницею". У своєму офіційному коментарі банкіри стверджують, що знімальна група “без перешкоджання” залишила приміщення, і розглядають можливість “звернення до правоохоронних органів”.

Нагадаємо, минулого року невідомі спалили автомобіль журналістів "Схем".

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