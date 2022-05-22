"Вічна слава усім, хто став на захист України": Зеленський нагородив 215 військових державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження наших героїв.

215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 30 посмертно.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у традиційному зверненні до нації у ніч проти 22 травня.

"Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази. Про відзначення наших захисників і захисниць. Про присвоєння звання Герой України. І це показує тяжкість воєнної ситуації. Війна, на жаль, продовжується. Війна не закінчилась. Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги", - сказав глава української держави.

"Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І – стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня! І кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть. Вічна слава усім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному і кожній, хто віддав життя за нашу державу! Слава Україні!", - резюмував він.

Нагадаємо, 21 травня 2022 року Зеленський заявив, що держава не погодиться на жодні альтернативи вступу до Євросоюзу. Україні не потрібний такий "компроміс Європи з РФ".

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