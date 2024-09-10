"Вічні війни" були помилкою США, але це не стосується України — Politico

На відміну від війни в Іраку, боротьба українців є однозначною, зазначає автор.

США змарнували багато часу на "вічні війни" в Іраку, Афганістані та поза їх межами. Втім, заклик піти в ізоляціоністську оболонку, або "Америка перш за все", може бути сиреною для ветеранів.

Про це розповів автор з Інституту майбутніх конфліктів Академії військово-повітряних сил Метт Галлагер у колонці Politico.

Автор пише, що рішення ізолюватися від допомоги Україні ані морально, ані прагматично не вирішить ситуацію глобально.

"Чесно кажучи, тільки в Україні, я думаю, що Америка здатна бути тим, ким ми себе називаємо", — додав Галлагер.

Найближчий соратник Дональда Трампа, кандидат на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс на національному з’їзді Республіканської партії в липні сказав: "Люди не будуть боротися за абстракції, але вони будуть боротися за свої домівки".

"Це цікава лінія, але, звичайно, не відповідає дійсності", — пише автор.

На його думку, більш сучасним доказом є тисячі добровольців в українському інтернаціональному легіоні, багато з них – розчаровані ветерани "вічних війн".

Автор наголошує, що на відміну від війни в Іраку, боротьба українців є однозначною: "Іноземний противник вторгся на кордони потенційного союзника США, намагаючись ліквідувати його суверенне існування". Американці, які підтримують Україну, не шукають зброї масового знищення чи нав’язують свою волю країні.

Галлагер визнає, що американцям справді брехали в Іраку. Брехня є формою зради, але не означає, що потрібно "відмовитися від цінностей та ідеалів, у які ми колись вірили та за які боролися".

Нагадаємо, Україна представить свій план перемоги президенту США Байдену та двом кандидатам на цю посаду – Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

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