"Вічного нічого немає": Данілов – про заяву Зеленського щодо можливої відставки Залужного

На думку Олексія Данілова, нічого страшного від того, що одна чи інша, чи декілька осіб буде змінено – нічого не відбудеться одразу.

Президент України Володимир Зеленський обмовився про гучну новину стосовно головкома Валерія Залужного в інтерв’ю італійському каналу Rai1. Президент натякнув, чи звільнить головкома, а також анонсував куди більше кадрових рішень.

“Це кадрове питання, це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий старт. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину”, – сказав тоді президент.

Заяву Зеленського щодо можливої відставки Залужного прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону 6 лютого.

"Коли журналісти спровокували питанням "що відбувається", президент як щира людина відповів. Так, він думає, є процес, цей процес є постійний. Майте на увазі, що вічного нічого немає. Немає вічного президента, немає вічного голови наших Збройних сил, немає вічного спікера, вічного в світі нічого немає. Життя іде, нічого страшного в житті від того, що одна чи інша, чи три, чотири, п’ять, як президент зараз думає, осіб буде змінено – нічого не відбудеться одразу. Які потім будуть наслідки, давайте будемо дивитися, давайте будемо аналізувати. Ми живемо в нашій країні, ми маємо бути відповідальними за всі процеси, які в нас відбуваються", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, після того, як президент України нібито повідомив своєму головнокомандувачу Залужному, що його незабаром звільнять, заміну йому досі не обрано.

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