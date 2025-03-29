Від 1 квітня старі відстрочки будуть недійсними: нові правила бронювання

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Уже 31 березня закінчується термін дії відстрочок, які були оформлені для заброньованих працівників до 1 грудня 2024 року. Водночас від 1 квітня для критично важливих підприємств більше не діятиме «швидке бронювання» і повертається стандартний термін бронювання в «Дії» — 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік.

ТСН.ua розповідає про нові правила бронювання.

Оскільки до 31 березня чинною є бронь, надана за старими правилами, то для перебронювання спершу потрібно анулювати стару бронь. Критично важливі підприємства можуть здійснювати цю процедуру кожні 5 днів.

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Щоб анулювати бронь, потрібно:

авторизуватися в «Дії» з електронним підписом юридичної особи;

подати заяву з даними працівників, яким треба анулювати бронь;

підписати заяву та чекати на сповіщення про статус.

Після ануляції, потрібно бронювати працівників знову.

Для перебронювання необхідно:

авторизуватися в «Дії» з електронним підписом юридичної особи;

обрати опцію «Подати заяву» в розділах «Бізнесу» та «Бронювання»;

вказати дані про працівників, які підлягають бронюванню;

перевірити заяву та поставити електронний підпис.

Далі треба чекати на обробку заяви.

Як уже згадувалося, термін переведення заброньованих працівників на спеціальний облік з 1 квітня становить 72 години.

Без урахування цього строку переводитимуть на спецоблік заброньованих в держорганах, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя, органах досудового розслідування, на штатних посадах патронатних служб.

Скільки часу діятиме бронь

Відстрочки, які оформлені за оновленим порядком після 1 грудня, діють на строк, який залежить від того, який статус у підприємства:

до 12 місяців — для працівників підприємств, установ, організацій, які визнані критично важливими для економіки чи життєдіяльності в особливий період, працівники операторів протимінної діяльності;

на строк дії договору чи контракту — для працівників підприємств, критично важливих для забезпечення Збройних сил України, спеціальних установ Організації Об’єднаних Націй, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів;

на строк проведення мобілізації — для працівників та службовців органів державної влади, держорганів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Критерії критично важливого підприємства

Статус критично важливого для економіки надається підприємству, яке відповідає двом обов’язковим критеріям та ще мінімум одному з вказаних у порядку №76.

Обов’язкові критерії — розмір середньої зарплати на підприємстві не менш, ніж 20 тисяч грн та відсутність боргів зі сплати податків та ЄСВ.

При цьому вимога про середню зарплату 20 тисяч грн за останній місяць не стосується державних та комунальних підприємств; господарських товариств, більше 50% акцій яких у державній чи комунальній власності, державних та комунальних господарських товариств; операторів газорозподільних систем, які виконують критично важливі функції.

Від 31 березня статус критичності, якщо його оформлювали за старими галузевими та регіональними критеріями, анулюють і не буде можливості забронювати та перебронювати працівників. Щоб його підтвердити, треба звернутися до профільного міністерства чи держоргану або до обласної адміністрації. Вони до 31 березня повинні були оновити критерії.

Нагадаємо, українці, що проживають на території інших держав зможуть отримати бронювання від мобілізації у спеціальних закордонних центрах з подальшим працевлаштуванням в Україні.