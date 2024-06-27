Від 1 липня три категорії студентів можуть мобілізувати: кого це стосується (перелік)

Студенти-чоловіки університетів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не можуть бути мобілізовані.

Відповідно до змін у законі про мобілізацію, від 1 липня три категорії студентів можуть призвати на військову службу.

Про це йдеться в оновленому законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно із документом, такі три категорії студентів можуть бути мобілізовані:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Однак студенти-чоловіки вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не можуть бути мобілізовані.

Нагадаємо, у Раді прокоментували, чи будуть в Україні електронні повістки.

Читайте провідні новини дня: