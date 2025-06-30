Від 1 липня змінено правила мобілізації: кого не призиватимуть

Мобілізація / © ТСН.ua

Реклама

Від 1 липня в Україні продовжують діяти обмеження для окремих категорій громадян, яких не мобілізують навіть у період воєнного стану.

Про це пише «24 Канал».

До категорій, які не підлягають мобілізації від 1 липня, належать: заброньовані працівники органів влади, місцевого самоврядування і критичних підприємств, установ та організацій, які офіційно зарезервовані для забезпечення функціонування держави та економіки під час війни.

Реклама

Також звільняються або можуть тимчасово звільнятися особи з інвалідністю або ті, хто за висновком медичної комісії тимчасово непридатні до військової служби через стан здоров’я.

Повне звільнення від мобілізації мають багатодітні батьки — чоловіки чи жінки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Звільнені також самотні батьки, які самостійно виховують одну або кілька дітей до 18 років без іншого з батьків.

Батьки чи опікуни дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей з інвалідністю першої чи другої групи теж мають підстави для звільнення від призову. Аналогічне право мають батьки або опікуни дітей з важкими хворобами, перелік яких визначає Міністерство охорони здоров’я.

Реклама

Опікуни дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які офіційно взяли їх на виховання, також не підлягають мобілізації.

Особи, які здійснюють постійний догляд за хворим чоловіком або дружиною, дитиною чи батьками, якщо це офіційно підтверджено, можуть отримати звільнення від призову.

До категорії, яку не мобілізують, належать також чоловік чи дружина або батьки з інвалідністю, а також опікуни осіб з інвалідністю.

Якщо один з подружжя вже проходить військову службу, другий з батьків, який має неповнолітніх дітей, може отримати звільнення від мобілізації.

Реклама

Звільняються від мобілізації також народні депутати Верховної Ради України та Автономної Республіки Крим відповідно до свого статусу.

Працівники сектору оборони й безпеки — співробітники Збройних сил України, СБУ, Національної гвардії, поліції, антикорупційних органів, а також працівники підприємств і установ, що забезпечують безпеку держави, теж не підлягають мобілізації.

Важливо розуміти різницю між статусами громадян. Ті, хто вже проходить військову службу, мають інші процедури звільнення, що передбачають окремі підстави для звільнення з ЗСУ чи інших військових формувань. Водночас особи, які перебувають лише на військовому обліку, можуть скористатися правом на відстрочку або звільнення від мобілізації відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що люди з інвалідністю отримують відстрочку від мобілізації, проте є нюанси, зокрема таким особам можуть приходити повістки від ТЦК, що не є порушенням закону.

Реклама