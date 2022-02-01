Від 1 лютого розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО: які нововведення чекають на випускників цьогоріч

Від 1 лютого розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО: які нововведення чекають на випускників цьогоріч

Основна сесія ЗНО цьогоріч стартує наприкінці весни і розпочнеться із тесту з фізики.

Від 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року учасників тестування не обмежують у кількості предметів, з яких можна складати тести. Однак, скласти безкоштовно можна максимум п'ять тестів, за більшу кількість доведеться сплатити різну ціну.

Про це 1 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Записатися на основну сесію ЗНО можна від 1 лютого і до 9 березня. Серед цьогорічних новацій — можливість складати зовнішнє незалежне оцінювання хоч з усіх предметів. В українському центрі оцінювання якості освіти зняли обмеження, проте запровадили плату. Безкоштовно можна скласти ЗНО максимум із п’яти предметів, більше — за гроші.

Як пояснює заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, ціна додаткового ЗНО залежить від самого навчального предмету, який обирає школяр.

"Якщо обираєте одну з іноземних мов, там, де потрібно перевіряти бланк відповідей екзаменаторами, то це понад 800 грн. Якщо ж ми говоримо про інші предмети, наприклад, географію, біологію, то це дещо більше 300 гривень", — розповідає заступниця директора УЦОЯО.

Як випусник школи, школяр обов'язково має зареєструватися на чотири предмети державної підсумкової атестації (ДПА), які складаються у формі ЗНО: українська мова, математика, історія України чи іноземна та четвертий предмет на вибір.

Як зазначається, такий перелік предметів був і минулого року, проте через пандемію коронавірусу обов'язкову ДПА тоді скасували. Цьогоріч, кажуть у МОЗ, підстав для цього немає.

Як зазначають у міністерстві, торік кожен третій, хто прийшов на ЗНО із математики, не подолав прохідного порогу, тобто не зміг розв'язати навіть найелементарніші завдання.

Повідомляється, що основна сесія ЗНО цьогоріч стартує наприкінці весни і розпочнеться sз тесту з фізики.

Автори: Інна Боднар та Наталка Волосацька.

Учасники ЗНО зможуть складати будь-яку кількість предметів, але більше п`яти – платно | Новини України

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