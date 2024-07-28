Від 1 серпня багато українців втратять право на відстрочку від мобілізації (список)

Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами може бути видана для багатодітних чоловіків, але тільки якщо у них немає заборгованості з оплати аліментів.

За оновленим законодавством у серпні деякі категорії українців ризикують втратити відстрочку від мобілізації. Зокрема, вона більше не буде доступна для 10 категорій.

Про це пише Уніан.

Серед тих, хто втратить можливість мати відстрочку від військової служби, є:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але в разі погашення і своєчасної сплати, відстрочку можна оформити);

батьки-одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний" - через скасування такої категорії (якщо ЛКК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які під час повторної ЛКК були визнані здоровими;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Також відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом неможлива, якщо це інвалідність III групи. Те ж саме стосується й інвалідів I та II групи - військовозобов'язаний не має права її оформити, якщо є інші родичі, які можуть доглядати за інвалідом.

"Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами може бути видана для багатодітних чоловіків, але тільки якщо у них немає заборгованості з оплати аліментів. Також на неї можуть розраховувати чоловіки-одинаки, але з однією умовою - мати дитини справді має бути позбавлена батьківських прав, визнана померлою, зниклою безвісти або відбувати покарання за вчинення злочину. Іноді відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами оформляється для військовозобов'язаних чоловіків, чиї рідні брати загинули на війні", - нагадали там.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких випадках може бути анульована відстрочка від мобілізації.

Новини ТСН 09:00 17 липня. Оновлення даних, фронтові зведення, ситуація в Гуляйполі

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