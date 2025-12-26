Від 1 січня 2026 року судитися стане дорожче: що треба знати українцям

Діятимуть нові розміри ставок судового збору / © pixabay.com

Від 1 січня 2026 року у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб діятимуть нові розміри ставок судового збору — до 3328 грн (проти 3028 грн).

Про це нагадав Східний апеляційний господарський суд.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Нововведення вплине на оплату позовних заяв майнового та немайнового характеру, заяв у справах про банкрутство, оскарження судових рішень та інших процесуальних документів.

Крім того, актуалізовано перелік категорій громадян, що звільняються від сплати судового збору, включаючи військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали від збройної агресії РФ. Від 16 липня 2025 року розширено критерії для відстрочення, розстрочення, зменшення розміру або звільнення від сплати збору.

Нагадаємо, від нового року змінюються соціальні стандарти, що автоматично «підтягне» вгору суми податкових платежів для всіх груп підприємців.