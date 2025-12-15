В Україні змінили календар щеплень БЦЖ немовлят

Календар щеплень / © Pexels

В Україні змінено порядок проведення вакцинації дітей проти туберкульозу (БЦЖ). Тепер щеплення можна вводити вже протягом перших 24 годин після народження дитини.

Про це розповіла фтизіопульмонологиня Оксана Молода для Національного порталу з імунізації.

Це рішення відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка рекомендує проводити вакцинацію БЦЖ якнайшвидше після народження немовляти. Така практика застосовується вже у 79 країнах світу.

«Захворюваність на туберкульоз в Україні приблизно в 50 разів вища, ніж у більшості країн ЄС, тому вакцинація БЦЖ є актуальною та має проводитися якнайраніше для захисту дітей від важких форм туберкульозу», — сказала вона.

Крім того, нові правила спрощують процес отримання вакцини для породіль. Раніше через ранню виписку з пологових будинків та військові евакуації існували проблеми з доступом до щеплень. Тепер БЦЖ можна вводити безпосередньо у пологовому стаціонарі протягом першої доби після народження.

В оновленому Календарі щеплень також передбачено можливість введення БЦЖ без попередньої туберкулінової шкірної проби або квантиферонового тесту до 7 місяців життя дитини за умови відсутності контакту з хворим на туберкульоз. Раніше таку можливість мали лише до 2 місяців.

Вона розповіла, що у дітей до 6 місяців імунна система недостатньо розвинена для достовірного результату проби Манту, а ризик зараження через обмежене соціальне коло мінімальний. Тому введення вакцини БЦЖ навіть без попередньої проби є безпечним.

Новий Календар дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, що спрощує графік щеплень для дітей першого року життя. Раніше між БЦЖ та іншими щепленнями потрібно було дотримуватися інтервалу в один місяць.

Також чітко встановлено інтервал у 2 місяці між проведенням проби Манту або квантиферонового тесту та щепленням БЦЖ. Це усуває попередні міфи та проблеми з організацією щеплень, коли результати проби втрачали актуальність через затримку введення вакцини.

Якщо дитина не отримала БЦЖ у пологовому стаціонарі, щеплення можна провести до 18 років за умови негативного результату Манту або квантиферонового тесту. Це стосується і підлітків, і певних категорій дорослого населення.

Медики наголошують, що вакцинація БЦЖ не гарантує абсолютний захист від захворювання, але забезпечує надійний захист від тяжких генералізованих форм туберкульозу, таких як туберкульозний менінгіт та міліарний туберкульоз.

«Не нехтуйте захистом своїх дітей — вакцинуйте їх відповідно до оновленого Календаря щеплень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від наступного, 2026 року в Україні починає діяти оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Головні зміни стосуються запровадження нової обов’язкової вакцини.