Дитячий садок / © pexels.com

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Від 1 січня 2027 року більшість територіальних громад України планують перейти на нову систему оплати праці педагогів дошкільної освіти. Завдяки змінам зарплати працівників дитячих садків з урахуванням надбавок можуть зрости до 21–25 тисяч гривень. Наразі нову систему вже запровадили близько 400 громад, ще приблизно 800 планують зробити це з початку наступного року.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова в коментарі РБК-Україна.

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За її словами, від 1 вересня на нову систему оплати праці перейшли вчителі, а аналогічні зміни Міністерство освіти і науки рекомендувало запровадити також у закладах дошкільної та професійної освіти.

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Водночас рішення про підвищення зарплат працівникам дитсадків ухвалюють безпосередньо територіальні громади, оскільки виплати здійснюються з місцевих бюджетів. Міністерство проводить відповідну роботу з органами місцевого самоврядування, закликаючи визначити підвищення оплати праці педагогів одним із пріоритетів.

Коновалова пояснила, що за попередньої системи посадовий оклад педагогів дошкільної освіти був нижчим за мінімальну зарплату. Навіть надбавки за додаткову роботу та виконання інших обов’язків фактично не забезпечували суттєвого збільшення доходів, тому працівники дитсадків переважно отримували оплату на рівні мінімальної.

«Тепер посадовий оклад становить близько 14 тисяч гривень, а до нього додаються різні надбавки. За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21–25 тисяч гривень», — заявила заступниця міністра.

Вона уточнила, що масштаб запровадження нової системи залежить від рішень місцевої влади та фінансових можливостей громад. Очікується, що від 1 січня до неї долучиться ще близько 800 територіальних громад.

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Нагадаємо, в Україні помітно підвищилися зарплатні пропозиції у вакансіях для працівників освіти. Найбільше за останні два роки зросли середні доходи вихователів, а вчителям і викладачам 2026 року стали пропонувати в середньому 20 тисяч гривень.

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