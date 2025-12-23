Від 1 січня змінюють правила виходу на пенсію: що і для кого зміниться

Пенсія.

Реклама

Від 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Відбудеться новий етап пенсійної реформи.

Про це повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк, повідомляє Судово-юридична газета.

За його словами, черговий етап реформи передбачає, що для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки офіційного страхового стажу. Якщо такого стажу немає, то право на пенсію у 63 роки надаватиметься лише за умови наявності не менше 23 років стажу.

Реклама

Втім, у разі і цієї відсутності, пенсію можна буде оформити з 65 років за наявності мінімум 15 років страхового стажу. Якщо немає навіть такого мінімального стажу, то людині передбачена соціальна допомога, яка надається державою через Пенсійний фонд.

«Як правило, все-таки більшість людей, які досягли 60-річного віку, вони мають не менше 33-35 років стажу. Це ті, які працювали офіційно. Тут, справді, виклики для тих людей, які не оформлювали своє місце праці, які не отримували зарплату в білу і не сплачували єдиний соціальний внесок», – наголосив депутат.

Як повідомлялося, пенсія за віком в Україні обраховується за формулою П = Зп х Кз х Кс. Де П — це пенсія, Зп — середня зарплата по Україні за три останні роки. Кз — особистий коефіцієнт зарплати, а Кс — коефіцієнт стажу.

Попри великий стаж, розмір пенсії сильно тягне вниз низька офіційна зарплата. У формулі розрахунку пенсії стаж і зарплата нерівноцінні, великий стаж лише частково компенсує низький заробіток.

Реклама