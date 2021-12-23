Від 1 січня в Україні зміняться тарифи на розподіл газу: НКРЕКП ухвалила рішення

Від 1 січня в Україні зміняться тарифи на розподіл газу: НКРЕКП ухвалила рішення

Ці тарифи залишилися майже на нинішньому рівні.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на розподіл газу від 1 січня 2022 року для 40 операторів газорозподільних систем.

Відповідне рішення було ухвалене 22 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.

Таким чином газорозподільні компанії дещо підвищать тарифи. Однак, як запевнив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, після перегляду тарифи залишаться фактично на нинішньому рівні.

"Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається", – заявив Тарасюк.

Так, найвищі ціни в розмірі 1,99 грн за куб. м затвердили для споживачів "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз", "Харківгаз" та "Чернівцігаз". У порівнянні з нинішніми тарифами підвищення становить від 10 до 15%.

Найнижчі тарифи були встановлені для "Київгаз" – 0,32 грн за куб. м, "Харківміськгаз" – 0,43 грн за куб. м, "Кременчукгаз" – 0,46 грн за куб. м, "Криворіжгаз" – 0,53 грн за куб. м та "Черкасигаз" – 0,57 грн за куб. м. В цьому випадку підвищення становить від 4 до 16%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента припускають, що деякі комунальні тарифи в Україні можуть зрости у межах інфляційних очікувань вже у 2022 році. За словами заступник керівника ОП Ростислава Шурми, йдеться про тарифи на розподіл та доставку газу.

Щодо вартості самого блакитного палива, то до кінця опалювального сезону його ціна залишиться без змін - на рівні восьми гривень для населення. В Офісі президента зазначили, що для компенсації різниці вартості кубометра газу з бюджету місцевим радам виділено 27 мільярдів гривень.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що ціна на газ для населення на наступний річний період від 1 травня 2022 року до 30 квітня 2023 року формуватиметься залежно від ціни газу на світовому ринку та обсягу власного його видобутку.

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