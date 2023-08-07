Від 1 жовтня для українців відновлюють великі штрафи за порушення: чого і кого це стосується

Гетмацев наголосив, що до кінця поточного року перевірять усі підприємства.

Від 1 жовтня 2023 року для підприємців повертаються штрафи за відсутність касового апарату.

Про це розповів голова фінансового комітету Ради Данил Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі "Українського радіо".

Також читайте Що потрібно знати фрилансерам про відкриття ФОП: поради юристів

"Від 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення касових апаратів. Перевірки відновлені", - сказав Гетманцев.

Варто зауважити, від 1 серпня повернулися перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Гетманцев додав, що днями у Верховній Раді ухвалять план податкових перевірок. Він наголосив, що до кінця поточного року перевірять усі підприємства.

"Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські й фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства", - сказав Гетманцев.

Раніще писали статтю, що буде з мобілізацією, податками, виплатами, тарифами у серпні. Читайте більше ТУТ.

Читайте також: