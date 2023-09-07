Від 1 жовтня жінки в Україні мають стати на військовий облік: яких професій стосується

Від 1 жовтня 2023 року жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов'язані реєструватися в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України від 30 грудня 2022 р. № 1487 "Порядок організації та ведення військового обліку".

Також читайте Військовий облік жінок: що насправді відбувається і чому не варто вірити

Взяттю на військовий облік підлягають придатні за станом здоров'я жінки віком від 18-60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки, фармацевтки та інші спеціальності, пов'язані з медичною чи фармацевтичною спеціальністю. В документі зазначається, що спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, також можуть стати на облік за власним бажанням. Це жінки юристки, психологині, ветеринарки, бухгалтерки, програмістки, менеджерки, працівниці банківської системи, секретарки, фотографині тощо, розповіла ТСН.ua адвокатка Марина Бекало. Детальніше зі списком можна ознайомитися ТУТ.

Зазначимо, що законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що жінкам на військовому обліку обмежать виїзд за кордон. Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Верховній Раді Федір Веніславський.

Читайте також: