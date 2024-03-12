Від 13 градусів тепла до дев'яти морозу: синоптики зробили несподіваний прогноз на 13 березня (мапа)

В Україні 13 березня буде хмарно з проясненнями. Крім північно-східних та східних областей, невеликий дощ та мокрий сніг. На Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах помірні опади.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 2-7° морозу, на заході та півдні країни 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-13° тепла.

Погода в Україні 13 березня / Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві та області 13 березня також буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

На Київщині температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, українські синоптики повідомили про погоду в березні. Так, за інформацією Укргідрометцентру нинішній березень не буде ні холодним, ні теплим. Сильних морозів не прогнозується, однак і одягати легке вбрання зарано. В березні середньодобова температура переходить через +5 градусів у бік підвищення, але перехід відбувається поступово.

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