Від -15 до +11: синоптикиня розповіла, де в Україні очікується найбільший температурний контраст

В четвер, 27 лютого, в Україні очікується різноманітна погода з суттєвими контрастами температур у різних регіонах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Найтеплішими залишатимуться західні області, де вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +11 градусів. Водночас найхолодніша погода збережеться на сході країни, де температура коливатиметься в межах -2…-6 градусів.

На решті території, включно з центральними, північними та південними областями, прогнозується помірне тепло, а саме від +1 до +5 градусів. Проте ніч усе ще нагадуватиме про зиму. Очікується, що температура в нічний час сягне -5…-12 градусів, а у східних регіонах може впасти навіть до -15 градусів. На заході країни ніч буде дещо м’якшою – від -1 до -6 градусів.

Опади цього дня є малоймовірними, хоча на заході можливе збільшення хмарності, оскільки Атлантика починає поступово наближати вологе повітря. У Києві в четвер переважно сухо, без опадів. Вночі температура становитиме -5…-7 градусів, вдень очікується потепління до +2…+4 градусів.

Найближчими днями повітряні маси зміняться, поступово переходячи від сухої морозної погоди до більш вологої та теплої. Вже наприкінці лютого та на початку березня слід очікувати значного підвищення вологості, посилення вітру та періодичних опадів у вигляді мокрого снігу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що яка погода очікує українців навесні – синоптики озвучили прогноз на кожен місяць.

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