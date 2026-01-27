ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
147
1 хв

Від -16° до +12°: Україну розділить погодна аномалія 27 січня

Зима продовжує атакувати морозами та ожеледицею, у деяких регіонах України оголошено перший рівень небезпеки.

Світлана Несчетна
Ожеледиця на дорогах

Ожеледиця на дорогах / © із соцмереж

В Україні у вівторок, 27 січня, хмарно. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

На решті території невеликий мокрий сніг та дощ; в центральних, більшості північних та південних областей - ожеледь.

Температура вночі та вдень 0-5° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла, в Криму до 12°).

На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім крайнього заходу, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Мапа погоди на 27 січня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 27 січня, у вівторок, хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура у Києві вночі та вдень 1-3° морозу.

По області — вночі та вдень 0-5° морозу.

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, у Києві та області 27 січня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ: ожеледь, на дорогах ожеледиця.

