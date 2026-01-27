- Дата публікації
Від -16° до +12°: Україну розділить погодна аномалія 27 січня
Зима продовжує атакувати морозами та ожеледицею, у деяких регіонах України оголошено перший рівень небезпеки.
В Україні у вівторок, 27 січня, хмарно. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу.
Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.
На решті території невеликий мокрий сніг та дощ; в центральних, більшості північних та південних областей - ожеледь.
Температура вночі та вдень 0-5° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла, в Криму до 12°).
На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім крайнього заходу, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 27 січня, у вівторок, хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь.
На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с.
Температура у Києві вночі та вдень 1-3° морозу.
По області — вночі та вдень 0-5° морозу.
Нагадаємо, у Києві та області 27 січня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ: ожеледь, на дорогах ожеледиця.