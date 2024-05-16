Від 18 травня для чоловіків зміняться правила перетину кордону: без якого документа не випустять

Демченко дав пораду — під час планування виїзду з України попередньо треба уточнити свої дані у ТЦК та СП.

Відповідно до оновленого закону про мобілізацію, від 18 травня прикордонники на пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу.

Про це речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко розповів в коментарі "Українській правді".

"Згідно з нормами українського законодавства, у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України", — сказав Демченко.

В яких чоловіків перевірятимуть військово-обліковий документ на кордоні

За даними прикордонників, такі категорії чоловіків повинні обов'язково надати військово-обліковий документ для перевірки:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Кого не торкнуться зміни під час перетину кордону

Водночас це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетину державного кордону громадянами України, до яких належать:

особи з інвалідністю;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державною службою, працівники підприємств залізничного транспорту і ті, що відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Демченко дав пораду — під час планування виїзду з України потрібно попередньо уточнити свої дані в ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

Нагадаємо, чоловікам вклеюватимуть VIN-код у військовий квиток.