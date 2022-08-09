Від 19° на заході до 36° на сході: прогноз погоди в Україні на середу, 10 серпня

У середу, 10 серпня, на сході та півдні України домінуватиме спека, на заході і півночі буде свіжіше та ітимуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 10 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 11-16°, вдень 19-24°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°, на сході та південному сході країни до 36°. Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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У Києві 10 серпня місцями ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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