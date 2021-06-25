Від 200 до 500 грн: у Тернополі турагенціям та візовим центрам продавали фальшиві результати ПЛР-тестів

Від 200 до 500 грн: у Тернополі турагенціям та візовим центрам продавали фальшиві результати ПЛР-тестів

Схему продажу фальшивих довідок викрили правоохоронці.

У Тернополі виготовляли підроблені довідки ПЛР-тестів на коронавірус на замовлення громадян, туристичних агенцій та візових центрів із різних областей України. Займалися незаконною діяльністю четверо місцевих мешканців, яких вже викрили і готуються їм вручити підозру та обрати запобіжний захід.

Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільської області.

Виявилося, що двоє тернополян під прикриттям "візового центру" організували схему із виготовлення та продажу фальшивих документів про результати ПЛР-тестування. До схеми вони залучили ще двох спільників.

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За одну підроблену довідку вони просили від 200 до 500 гривень. Фальсифіковані документи приватні особи використовували для безперешкодного перетину кордону і для уникнення карантинних заходів.

Під час проведення обшуків за адресами проживання зловмисників та за місцями вчинення незаконної діяльності вилучено десятки готових підробок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Латвії затримали групу українців з підробленими тестами на коронавірус.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області впіймали жінку, що торгувала підробленими результатами ПЛР. Фальшива довідка про відсутність коронавірусу коштувала тисячу гривень.

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