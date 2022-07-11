Від 2018 року суд виніс обвинувальні вироки лише у 4% справ щодо державної зради

Із понад двох тисяч проваджень, які були відкриті з січня 2014 по травень 2022 року, до суду потрапили лише 13,9%.

Протягом 2022 року Офіс генпрокурора відкрив понад 1000 проваджень за статтею "державна зрада".

Така кількість проваджень відповідає загальній кількості справ, відкритих протягом 2013-2021 років.

Про це повідомляє громадський "Рух ЧЕСНО".

За даними організації, за 2018-2021 роки в судах визнано винними підсудних лише у 10 справах, які були подані до 2021 року. Це 4% від кількості всіх справ, які перебували на розгляді в суді.

Із понад двох тисяч проваджень, які були відкриті з січня 2014 по травень 2022 року, до суду потрапили лише 13,9%.

Найбільше кримінальних справ за 111 статтею були відкриті з квітня по травень 2022 року – 647. Це більше, ніж у будь-який із попередніх років.

Зросла також кількість справ, відкритих саме Державним бюро розслідувань (ДБР).

Інфографіка: Рух ЧЕСНО

"Розпочато досудове розслідування у 312 кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111 ККУ, з них у 2018 році – 0, у 2019 році – 15, у 2020 році – 6, у 2021 році — 14, у 2022 році – 277 кримінальних проваджень", - повідомило ДБР на запит організації.

ДБР займається розслідуваннями щодо найвищих посадовці, судді, працівники правоохоронних органів. У Реєстрі держзрадників, який веде "Рух ЧЕСНО", наразі зібрано інформацію про понад 600 осіб.

Попри збільшення кількості відкритих справ по державній зраді, до суду передається незначний відсоток. У 2022 році зокрема вже передано 50 справ (менше ніж 5% із відкритих цього року). Крім того, суди закривають або повертають прокурору доволі багато справ.

Зокрема за даними, які Державна судова адміністрація України надала "Руху ЧЕСНО", у 2018-2021 роках з 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях визнано винуватість у державній зраді (4%). 60% розглянутих справ у 2018-2021 роках були закриті.

Інфографіка: Рух ЧЕСНО

"Даних щодо розгляду судових проваджень за 2022 рік Рух ЧЕСНО не отримав попри те, що запити про доступ до інформації громадська організація неодноразово подавала з квітня.

На сайті Судової влади України оприлюднена інформація про судові засідання переважно щодо зрадників, які перейшли на сторону ворога в анексованому Криму, тобто це справи попередніх років", - повідомляє організація.

Нагадаємо, нардеп Деркач входив до агентурної мережі російської розвідки, яка готувала захоплення України.

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