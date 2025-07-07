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Чого не скажеш про очільника Кремля. Путін запропонував Трампу обмінятися фільмами, що пропагують «традиційні цінності», переконуючи у внеску Росії у становлення США, адже день незалежності Америки припадає на 4 липня. Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков також уточнив, що Путін сказав Трампу, що від своїх цілей у війні проти України Росія не відмовиться. А вже за кілька годин після їхньої телефонної розмови розпочався наймасованіший російський обстріл Києва. На ранок п’ятниці, 4 липня, українську столицю затягнуло їдким чорним димом, було пошкоджено понад 20 локацій із загиблими та пораненими.

Вже у п’ятницю, 4 липня, Дональд Трамп поговорив із Володимиром Зеленським. Український президент назвав цю розмову «найкращою за весь час», повідомивши, що обговорювалися можливості щодо ППО на тлі масованих російських повітряних атак, і є домовленості про відповідну зустріч команд двох країн. Президент США своєю чергою охарактеризував дзвінок «дуже хорошим» і «стратегічним», підкресливши, що Україна дуже потребує систем Patriot для захисту від російських ударів. Проте, беззахисність України перед російськими ударами є наслідком наказу Трампа заморозити військову допомогу Україні за кілька днів до його вже шостої розмови з Путіним.

За ці трохи більше ніж п’ять місяців свого другого президентського терміну Трамп зробив чотири головні кроки на зустріч Путіну, й жодного в інтересах України. Що це за кроки? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Дзвінки Путіну: міжнародної ізоляції більше немає

У п’ятницю, 4 липня, на день незалежності США всі американські та європейські ЗМІ написали, що найбільший російський обстріл Києва — ворог застосував 550 засобів повітряного нападу — стався одразу після шостої телефонної розмови Трампа з Путіним. Європейські експерти вкотре констатували, що очільник Кремля сприйняв черговий дзвінок президента США як зелене світло на продовження звірячих ударів по Україні. Американські аналітики нагадують, що своїми розмовами з Путіним Трамп не лише зруйнував міжнародну ізоляцію Росії, а й дав зелене світло іншим західним лідерам робити те саме.

У статті «Ключові союзники України переключають увагу на інші пріоритети» Bloomberg звертає увагу на перший за три роки телефонний дзвінок Макрона до Путіна. Так, розмова стосувалася переважно Ірану. Проте джерела видання кажуть, що мета цього дзвінка — «продемонструвати, що Трамп не є єдиним співрозмовником Путіна серед західних держав на тлі зростання небезпеки щодо ядерної програми Тегерана». Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість контактів із Путіним після розмови президента Франції з очільником Кремля. Навряд чи й прем’єр Британії Кір Стармер говоритиме з Путіним.

Однак, за інформацією Politico, перший від часів президентства Ніколя Саркозі у 2008 році державний візит Еммануеля Макрона до Великої Британії цього тижня може продемонструвати тріщини щодо спроб європейських лідерів по «коаліції охочих» (назва формату з’явилася на тлі розмов щодо можливості направлення до Україні європейського контингенту, якщо б Трампу вдалося домовитися з Путіним про безумовне припинення вогню — Ред.) утримати адміністрацію Трампа в переговорному процесі щодо України, вже не кажучи про подальшу американську військову допомогу. Зокрема, за інформацією видання, офіційний Париж роздратований підходом кабінета Стармера, який у безпековому плані занадто покладається на американську парасольку, особливо в умовах триваючої торгівельної війни між США та Європою.

Блокування допомоги: друга зупинка постачань зброї

ТСН.ua вже писав, що про друге за майже пів року блокування поставок американської зброї Україні стало відомо 1 липня з американських ЗМІ. Проте, якщо на початку березня адміністрація Трампа вперше зупинила надання озброєння, щоб Київ погодився на переговори з росіянами, то зараз Пентагон це пояснює критично низькими запасами зброї на власних складах. Американські посадовці заявили, що поставки не відновляться, доки триватиме оцінка відповідних запасів у самих США, в той час як ЗМІ, експерти та європейські лідери б’ють на сполох.

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CNN попереджає, що зупинка поставок американської зброї, яка включає системи ППО, такі як Patriot, і ракети-перехоплювачі до них, може мати фатальні наслідки для України. Й попри те, що Європа, за даними Кільського інституту в Німеччині, надає допомоги Україні більше, ніж США, щодо більшості критичних видів зброї американська допомога є незамінною. Це, наприклад, стосується ракет- перехоплювачів до систем Patriot, антидронових боєприпасів, артилерійських установок HIMARS і ракети ATACMS до них, а також американської розвідки.

За інформацією джерел Axios, під час телефонної розмови з Зеленським, Трамп сказав, що перевірить, які саме поставки зброї були призупинені, запевнивши, що хоче допомогти з ППО для України. На додачу, Трамп також поговорив телефоном із Фрідріхом Мерцем. Як відомо, ФРН веде переговори зі США щодо закупівель американського озброєння, щоб потім передати його Україні.

Проте від п’ятниці, 4 липня, ми не почули жодних сигналів із Вашингтона щодо хоча б часткового розблокування військової допомоги Києву, чи згоди адміністрації Трампа на продаж відповідної зброї. Тим часом, полковник у відставці Корпусу морської піхоти США, старший радник Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан попереджає, що продовження блокування Трампом військової допомоги позначиться на спроможностях української оборони на фронті вже за два — чотири місяці.

Саботаж санкцій: Трамп не хоче збільшувати тиск на Путіна

У суботу, 5 липня, Трамп вчергове натякнув журналістам на борту Air Force One на можливе запровадження санкцій проти Росії, бо «дуже незадоволений» останньою телефонною розмовою з Путіним, який просто хоче «продовжувати вбивати людей».

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«Ми багато говоримо про санкції. Він (Путін — Ред.) розуміє, що вони можуть бути запроваджені», — додав Трамп.

Водночас, дії адміністрації США говорять самі за себе. Минулого тижня Білий дім не лише призупинив надання Україні зброї, порушивши відповідні американські закони, ухвалені Конгресом (і законодавці досі нічого не зробили, щоб оскаржити це рішення адміністрації Трампа), а й послабив деякі антиросійські санкції.

По-перше, США зняли санкції, які забороняли російському «Росатому» добудувати АЕС «Пакш-2» в Угорщині.

По-друге, для добудови цієї АЕС, до 19 грудня 2025 року США дозволили проводити необхідні операції п’яти російським банкам.

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По-третє, як зазначає The New York Times, за більш ніж п’ять місяців при владі адміністрація Трампа не запровадила жодних нових санкцій, які блокують можливості обходу Росією вже існуючих обмежень. У той час як адміністрація Байдена запроваджувала по 170 нових санкцій на місяць проти організацій, пов’язаних з Росією, які стосувалися виробництва нафти, зброї, і закупівель технологій.

Відірвати від Китаю: курс США на зближення з Росією

Після того, як 1 липня стало відомо про другу зупинку постачань американської зброї Україні, посадовці США почали це також аргументувати зміщенням уваги США на Індо-Тихоокеанський регіон. Відповідальним за зупинку поставок зброї Києву американські ЗМІ назвали Елбріджа Колбі — заступника очільника Пентагону Піта Гегсета з питань політики.

ТСН.ua вже писав, що він ніколи не вирізнявся приязним ставленням до України та європейського континенту. Колбі постійно наголошував, що пріоритетом США має бути Китай, навіть якщо доведеться зменшити американську присутність в Європі. Щодо надання Україні військової допомоги він наполягав, що це має бути лише застаріле озброєння, бо новітні системи будуть ключовими в потенційному конфлікті з Пекіном. А під час слухань у Сенаті перед своїм призначенням у березні цього року Колбі відмовився назвати Росію відповідальною за вторгнення в Україну.

Вже протягом тривалого часу ті в команді Трампа, хто відстоюють політику більшого фокусу на Китаї, також наголошують, що треба відірвати Росію від КНР. Експерти ж додають, що цей курс вже відбувається, хоч і помилково, за рахунок інтересів України. Проте, саме в інтересах США не дати Києву програти в цій війні, бо це лише посилить Росію та Китай. Останній, за інформацією South China Morning Post, вже відкрито каже, що програш Росії в Україні не вигідний Пекіну. Зокрема, про це міністр закордонних справ КНР Ван Ї сказав очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас під час особистої зустрічі минулого тижня.

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До того ж, у нещодавньому інтерв’ю The New York Times, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може попросити Росію атакувати Альянс, щоб розпорошити увагу й ресурси Заходу, передовсім США, й самому напасти на Тайвань. У такому випадку, можна з легкістю передбачити, що сили союзників атакуватимуть такі ж російські БПЛА «Герань» із китайськими компонентами всередині, які атакували Київ у ніч проти п’ятниці, 4 липня.

Дата публікації 20:56, 06.07.25 Кількість переглядів 33 США на волосині від краху! Як рішення Трампа про зброю для України може змінити все