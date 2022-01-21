Від 24 січня Буковель в "червоній" зоні: отримайте ідентифікатор безпечного гостя

Обов’язком адміністрації курорту є перевірка гостей на предмет дотримання даних умов.

В умовах "червоної" зони карантинних обмежень, відпочинок на курорті "Буковель" доступний виключно для осіб, які пройшли повну вакцинацію або мають негативний ПЛР-тест або довідку про одужання.

Для того, щоб зробити відпочинок був зручним та комфортним, курорт розробив систему ідентифікаторів безпечного гостя, який суттєво спрощує процедуру підтвердження. Згідно з даною системою, гості курорту проходять підтвердження своїх документів 1 раз. Це може бути при заселенні в готель, при купівлі ski-passів в касах курорту, отриманні прокатного спорядження, проходженні експрес-тесту, інших місцях, пристосованих адміністрацією курорту для такої ідентифікації.

Після підтвердження свого COVID-статусу, особа отримує ідентифікатор безпечного гостя, - наліпку, яку він закріплює на видному місці (верхньому одязі, шоломі тощо). Дана наліпка буде сигналізувати працівникам курорту та компетентним органам, що людина пройшла COVID-перевірку і є безпечною для оточуючих.

При наявності даної наліпки, гості курорту зможуть не підтверджувати щоразу свій COVID-статус для персоналу на витягах, ярмарках, інших сервісах та атракціонах, які знаходяться на відкритому повітрі.

Отримайте ваш ідентифікатор безпечного гостя зараз та насолоджуйтесь відпочинком без додаткових обмежень!

Місця, де ви зможете отримати ідентифікатор безпечного гостя, мають назву "Центри валідації". Ось перелік місць, які до них входять :

каси курорту,

прокатні пункти курорту,

туристичний центр ТК "Буковель",

рецепція готелю "Буковель",

рецепції готелів-партнерів,

лабораторії та медпункт курорту,

інформаційні центри курорту.

Шукайте місця видачі ідентифікаторів з наступним зображенням

Увага!

Процедура отримання ідентифікатора безпечного гостя, як і сама наліпка, є безкоштовними! У випадку, якщо ви загубили чи пошкодили ваш ідентифікатор, ви зможете ще раз пройти процедуру верифікації в будь-якому місці видачі та отримати його знову.

Наліпка-ідентифікатор безпечного гостя не працює при вході та перебуванні в кафе, ресторанах, інших сервісах, які знаходяться всередині приміщень. Для них діє система перевірки на вході, передбачена положеннями МОЗ.

При бажанні чи службовій необхідності, компетентні органи можуть та мають право вибірково перевіряти гостей курорту на предмет їхнього права перебування та відпочинку у місцях, які знаходяться у "червоній" зоні карантинних обмежень. Навіть при наявності наліпки-ідентифікатора безпечного гостя. Просимо з розумінням ставитись до даних процедур та бути готовими (мати при собі документи) при потребі засвідчити ваше право на перебування та відпочинок у "червоній" зоні.