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Від 26 листопада на дорогах України збільшиться кількість камер автофіксації порушень ПДР

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Від 26 листопада на дорогах України збільшиться кількість камер автофіксації порушень ПДР

Національна поліція України

Загалом у 24 містах та 15 областях працюватимуть уже 246 приладів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей. Запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, від 26 листопада.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. 

Розташування приладів:

м. Запоріжжя (1 прилад контролю “КАСКАД”)

  • вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок спрямування приладу вул. Лермонтова

м. Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”)

  •  просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини
  •  вул. Княгині Ольги, 100-К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого

м. Тернопіль (1 прилад контролю “КАСКАД”)

  • просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальця

Донецька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

  •  на 36 км+492 автодороги Н-20 напрямок спрямування приладу м. Костянтинівка

Миколаївська область (2 прилади контролю “КАСКАД”)

  • на 139 км+684 автодороги М-14 напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв

Рівненська область (2 прилади контролю “КАСКАД”)

  • на 394 км+318 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів
  • на 328 км+826 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

Харківська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

  •  на 49 км+934 автодороги Р-46 напрямок спрямування приладу вул. Шевченка м. Богодухів

Білошицький зазначив, від 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення загалом 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях.

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