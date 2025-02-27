Від 3 березня митці не зможуть виїхати за кордон: Мінкульт пояснив причину

Мінкульт запропонував зміни до законодавства, щоб припинити незаконне використання дозволів на виїзд митців за кордон.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) наголосило на важливості внесення змін до правил перетину кордону, щоб не допустити використання дозволів для незаконного виїзду під час війни.

Про це повідомили у пресслужбі МКСК.

У Мінкульті заявили, що для боротьби із зловживаннями потрібно змінити правила виїзду митців та медійників за кордон під час війни. Через прогалини в законодавстві, чоловіки призовного віку не повертаються в Україну після тимчасового виїзду.

"Для досягнення правової визначеності у цьому питанні міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим", - уточнили в МКСК.

У Мінкульті створили проєкт змін до постанови Кабміну, що визначають вимоги для надання дозволу на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у культурній та медійній галузях. Проєкт зараз знаходиться на стадії погодження.

"У зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону", - наголосили у МКСК.

Мінкульт визнав важливість міжнародної співпраці в культурній та медійній сферах і наразі зосереджений на усуненні правових прогалин, що виникли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 2025 року українці будуть дотримуватися нових правил для виїзду за кордон, зокрема два великі нововведення вплинуть на кожного громадянина.