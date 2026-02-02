ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1853
Час на прочитання
2 хв

Від 3 лютого деякі чоловіки втратять відстрочку: що відомо

Автоматичні відстрочки подовжуються лише частково і тому громадянам радять контролювати статус, щоб не залишитися без захисту.

Автор публікації
Наталія Магдик
Військовий квиток

Військовий квиток / © ТСН.ua

В Україні від 3 лютого закінчується дія частини автоматичних відстрочок від мобілізації. Громадяни, які мають право на відстрочку, повинні перевірити її статус, щоб уникнути ризику виклику до військкомату.

Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко у Facebook.

Вона пояснила, як перевірити відстрочку через додаток «Резерв+» та портал «Дія», а також що робити, якщо відстрочка не подовжилась. За словами Тарасенко, 2 лютого — останній день дії відстрочок, які надавалися у листопаді 2025-січні 2026 року ТЦК та СП. Для деяких осіб відстрочку подовжено автоматично або рішенням комісії, для інших вона припиняється 3 лютого.

Як перевірити статус відстрочки

  • Через додаток «Резерв+», подивившись сповіщення про автоматичне подовження.

  • У додатку «Резерв+» сформувати розширений витяг і перевірити дату відстрочки:

    Якщо зазначено «04.05.2026» — відстрочку подовжено;

    Якщо зазначено «02.02.2026» — відстрочку не подовжено.

Тарасенко попереджає, що через високе навантаження додаток може працювати повільно.

Від 3 лютого стане доступним третій спосіб перевірки — через еВОД на порталі «Дія». Тут можна побачити лише факт наявності чинної відстрочки без конкретної дати. Це дозволить дізнатися, чи ваша відстрочка діє на новий період, а у тих, для кого її не подовжено після 2 лютого, у графі «відстрочка» буде стояти прочерк.

Що робити далі

Якщо відстрочку подовжено, додаткових дій не потрібно, але варто періодично контролювати її статус. Якщо відстрочку не подовжено, існує два варіанти:

Варіант 1 — 3 лютого оформити відстрочку онлайн через додаток «Резерв+». Не всі підстави дозволяють такий спосіб.

Варіант 2 — подати пакет документів до ЦНАП для оформлення відстрочки. Це потрібно зробити якнайшвидше, адже якщо попередня відстрочка закінчилася, а документи не подано, існує ризик мобілізації.

Тарасенко уточнює, що цей порядок стосується лише відстрочок, які надаються через додаток «Резерв+» або комісію при ТЦК та СП, і не поширюється на відстрочки за бронюванням або службовими посадовими обов’язками.

Посилання для перевірки та оформлення:

  • Повний витяг у «Резерв+»

  • Оформлення відстрочки онлайн

  • еВОД на порталі «Дія».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 січня 2026 року порядок вручення повісток в Україні змінився. Тепер повістку можна отримати не лише вдома чи на роботі, але й у школах, університетах, під час громадських заходів, у державних установах, на блокпостах та на прикордонних пунктах пропуску.

