Від 30 до 300 тисяч на місяць: Зеленський повідомив про підвищення зарплат для військових

Володимир Зеленський / © Getty Images

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Володимир Зеленський повідомив, що Україна має ресурси на підвищення зарплат для військових — від 30 до 300 тисяч на місяць.

Про це глава держави розповів у зверненні у п’ятницю, 12 червня.

Яким підрозділам будуть підвищені зарплати і на скільки

За його словами, рівень виплати буде залежати від кількості бойових завдань.

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«Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат», — сказав він.

Окрім того, він додав, що для піхоти, яка буде на першій лінії, очікується зарплата в середньому 300 тисяч гривень.

«Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці», — зазначив він.

Також планують підвищити виплати для українських бойових командирів, щоб «створити позитивний стимул і зберегти досвід управління в армії».

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Які будуть нові терміни контрактів в ЗСУ

Щодо термінів контракту в українській армії, буде:

10 місяців,

14 місяців,

та 24 місяці.

«Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки», — пообіцяв Зеленський.

Коли українські військові отримають нові зарплати

Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм нарахувань виплат.

За словами Зеленського, перші нові доплати очікують розпочати вже в червні 2026-го року.

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Зарплати військовим 2026 — останні новини:

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 12 червня, повідомила про збільшення зарплат для військових та встановлення конкретних термінів служби. В уряді думають, як збалансувати бюджет таким чином, щоб не було проблем із виплатами.

Раніше Міністерство оборони представило проєкт про підвищення заробітної виплати військовослужбовцям. Відповідно до нього, оклад для військових на передовій передбачався до 400 тисяч гривень.

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