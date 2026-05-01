Від 30 до 400 тисяч гривень: Зеленський анонсував нові зарплати для військових

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Реклама

В Україні стартує велика реформа армії, головна мета якої — змінити систему виплат військовим. У травні уряд і командування узгодять остаточні деталі нових зарплат.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Коли впровадять нову реформу армії

За словами глави держави, підготовчий етап реформи розпочався у квітні, коли були погоджені основні напрямки змін. Зараз, у травні, триває фінальне опрацювання механізмів.

Реклама

«У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України», — зазначив президент.

Як зміниться зарплата військових від червня

Зеленський пояснив, що тепер зарплати залежатимуть від бойового досвіду та результатів. За словами президента, розмір виплат має безпосередньо залежати від реального внеску кожного військового.

Зарплата для тилових посад становитиме щонайменше 30 тисяч гривень, тоді як виплати для бойових позицій мають зрости в рази. Крім того, для сержантів та офіцерів передбачено відчутне підвищення виплат за їхній управлінський досвід та ефективність.

«Поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме — бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат», — пояснив президент.

Реклама

Спеціальні контракти для піхоти

Також він додав, що окремим пунктом реформи є посилення підтримки піхотних підрозділів, які тримають лінію фронту. Для цієї категорії військовослужбовців запроваджуються нові умови служби та значні грошові винагороди.

«Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в межах 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань», — повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що такі заходи покликані продемонструвати реальну повагу держави до піхотинців, які виконують найскладнішу роботу на передовій.

Реклама

Новини партнерів